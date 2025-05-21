Азиз Алекберов: В Турции откроется представительство Западного Азербайджана

В ближайшее время в Турции откроется представительство Западного Азербайджана.

В ближайшее время в Турции откроется представительство Западного Азербайджана.

Об этом турецкому бюро Report сообщил депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель правления Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Азиз Алекберов после международной конференции "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека", прошедшей в Анкаре.

Он подчеркнул, что с момента основания ОЗА ее основной целью было донести до международного сообщества правду о Западном Азербайджане и праве его жителей на возвращение. А.Алекберов выразил уверенность в том, что Турция, всегда поддерживающая Азербайджан, окажет содействие и в этом вопросе:

"Из Западного Азербайджана, как в годы армянского гнета, так и в советский период, в Турцию бежали миллионы наших соотечественников. Сегодня активно ведется работа по защите их прав. Уже началась подготовка к открытию нашего представительства в Турции".

Он отметил, что ранее в различных городах Турции проводились научные конференции, посвященные теме Западного Азербайджана, и добавил, что международные мероприятия в текущем формате планируется организовывать и в других провинциях страны: "В Баку уже прошли две масштабные конференции, и было логично провести аналогичное мероприятие в Турции. Особенно важно, что сегодняшняя конференция проходит при участии авторитетных представителей турецкой научной среды, специалистов в области международного права, представителей НПО. Мы намерены продолжать такую работу в других регионах Турции. Уверен, это мероприятие сыграет важную роль в просвещении турецкой общественности по данному вопросу".

Председатель ОЗА также подчеркнул, что ведется активная работа по открытию представительств Западного Азербайджана не только в Турции, но и в других странах: "У нас уже есть представительства во Франции и Нидерландах. Мы продолжим расширять географию присутствия".

А.Алекперов сообщил, что в ближайшее время запланировано проведение аналогичного мероприятия в Европе: "В октябре в Брюсселе также состоится конференция, посвященная западным азербайджанцам".