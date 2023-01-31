Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе

Возвращение азербайджанцев в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе.

Возвращение азербайджанцев в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе.

Об этом Report заявил председатель общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.

По его словам, основной задачей общины является организация защиты прав соотечественников, изгнанных с исторических земель за последние 200 лет: "Концепция возвращения в Западный Азербайджан предназначена для обеспечения мирного возвращения этих людей на их земли в соответствии с международным правом. Рассматриваемый документ можно считать рамочным документом возвращения в Западный Азербайджан, и он состоит из 5 разделов и 10 подразделов. Все положения, содержащиеся в этом документе, разработаны с учетом международных конвенций, протоколов, а также документов по правам человека”.

Касаясь отраженного в концепции основного требования об обеспечении безопасности соотечественников на международном уровне, председатель организации отметил, что армяне совершили бесчисленные преступления против азербайджанского народа за последние 200 лет и нет никаких гарантий, что армянская сторона не будет предпринимать каких-либо противоправных действий против азербайджанцев, которые вернутся на эти земли: ”Мы считаем, что прежде чем вернуться в Западный Азербайджан, государства, которым Азербайджан доверяет, должны направить международную миссию и обеспечить безопасность возвращающихся туда людей".