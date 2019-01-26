"Азерэнержи": Указание первого вице-президента взято в производство

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Указание первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой ОАО "Азерэнержи" об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО "Отряд военизированной охраны" было сразу взято в производство.

Об этом Report сообщили в центре по связям с общественностью и пресс-центре ОАО "Азерэнержи".

В связи с этим в ОАО "Азерэнержи" создана специальная комиссия, за короткое время будет решен вопрос обеспечения соответствующей работой граждан в структурных подразделениях Акционерного общества, расположенных в городе Мингячевир.