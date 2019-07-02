Ежегодно 2 июля в Азербайджане отмечается День полиции.

Как сообщает Report, сегодня азербайджанской полиции исполняется 101 год.

Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 24 мая 1998 года 2 июля - день учреждения первых органов полиции в составе Министерства внутренних дел Азербайджанской демократической Республики в 1918 году, был объявлен Днем полиции Азербайджана.

Министерство внутренних дел и являющиеся его организационной структурой органы полиции в период с 1918 по 1920 годы сыграли большую роль в защите национальных интересов нашего первого независимого государства, проявив большой патриотизм, после падения АДР Азербайджан вошел в состав Советского союза и на протяжении 70 лет азербайджанская полиция завоевала высокие результаты в охране общественного порядка и обрела богатый опыт. В частности, в 1970-1980-ые годы, когда под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева республика завоевала большие успехи в экономической, социальной и других сферах, вошли как самый важный этап в историю МВД.