​Азербайджанская полиция перешла на усиленный режим работы

Азербайджанская полиция в связи с проведением XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019" перешла на усиленный режим работы.

Как сообщает Report, для обеспечения безопасности участников соревнования, которое продлится до 27 июля, а также зрителей и гостей, МВД предприняло соответствующие меры.

В целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности сотрудники органов внутренних дел в период проведения соревнований будут работать в усиленном режиме.

В этот период на территорию проведения соревнований запрещается проносить велосипеды, скейтборды, скутеры, религиозно-политические лозунги оскорбительного и провокационного характера, лекарства наркотического и психотропного содержания, холодильные коробки, большие сумки и сумки для пикника, отравляюще-токсичные и быстровоспламеняющиеся жидкости и средства, какое-либо оборудование, которое может вызвать общественное беспокойство, спиртные напитки, животных, контейнеры для напитков, любую еду, за исключением детского питания, оружие, фейерверки, фонари, лазерное освещение, музыкальные инструменты и звуковое оборудование, фотокамеры, объективы которых длиннее 30 см, стулья, кресла, дроны.

Отметим, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку-2019" начнется 21 и завершится 27 июля. В Баку приедет более 3600 спортсменов и представителей технического состава. Атлеты померятся силами в 10-ти видах спорта: спортивная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

Во время олимпийского фестиваля на 12-ти спортивных объектах будут работать более 2500 волонтеров.