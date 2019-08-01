Азербайджан занял первое место в Европе по числу молодежи

Азербайджан занимает первое место в Европе по процентному соотношению молодежи к населению, сообщает Report со ссылкой на издание The MDS.

Согласно данным Евростата, доля молодого населения - в возрасте от 25 до 29 лет - в Азербайджане составила 9,4%, что является самым высоким показателем в Европе.

Статданные свидетельствуют, что за последние десять лет численность молодежи в Азербайджане увеличилась (с 9,1%).

Также в список лидеров по этому показателю попали Кипр (8,5%), Мальта (8,4%), Албания (8,2%) и Исландия (8%).

Наибольший показатель по Европе 10 лет назад был в Турции - 9%, однако сегодня доля молодежи составляет 7,7% от численности граждан.

В целом по Европе молодые люди составляют 6,2% от всего населения, что ниже подобного показателя 6,6% в начале этого десятилетия. В Германии их численность составляет 6,4%, во Франции и Великобритании - 5,8% и 6,9% соответственно.