Азербайджанское общество Красного Полумесяца отправило гумпомощь армянам, проживающим в Карабахе

Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило из Баку гуманитарную помощь для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахе.

Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило из Баку гуманитарную помощь для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахе.

Как сообщает Report, на начальном этапе отправлено 40 тонн мучных изделий.

09:39

Наши грузовики с гуманитарной помощью отправятся сегодня в путь. Мы поедем по дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

По его словам, на начальном этапе будет отправлено 40 тонн мучных изделий:

"Мы надеемся, что этот шаг будет положительно воспринят армянами, проживающими в Ханкенди, и международным сообществом. Если в дальнейшем мы сможем провести оценку, то сможем доставить и необходимые им грузы".