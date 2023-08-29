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Азербайджанское общество Красного Полумесяца отправило гумпомощь армянам, проживающим в Карабахе

Азербайджанское общество Красного Полумесяца отправило гумпомощь армянам, проживающим в Карабахе Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило из Баку гуманитарную помощь для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахе.
Внутренняя политика
29 августа 2023 г. 09:43
Азербайджанское общество Красного Полумесяца отправило гумпомощь армянам, проживающим в Карабахе

Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило из Баку гуманитарную помощь для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахе.

Как сообщает Report, на начальном этапе отправлено 40 тонн мучных изделий.

09:39

Наши грузовики с гуманитарной помощью отправятся сегодня в путь. Мы поедем по дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

По его словам, на начальном этапе будет отправлено 40 тонн мучных изделий:

"Мы надеемся, что этот шаг будет положительно воспринят армянами, проживающими в Ханкенди, и международным сообществом. Если в дальнейшем мы сможем провести оценку, то сможем доставить и необходимые им грузы".

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Версия на английском языке Azerbaijan Red Crescent Society sends humanitarian aid to Armenians living in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Qarabağda yaşayan erməniəsilli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün humanitar yardımı yola salıb

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