Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Азербайджанский лидер: Руководство Армении признало наличие около 12 тыс. дезертиров в армии

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 12:09
    Азербайджанский лидер: Руководство Армении признало наличие около 12 тыс. дезертиров в армии

    На поле боя каждый воочию увидел, кто чего стоит.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу из Ханкенди по случаю Дня Победы.

    Глава государства отметил, что армянская сторона настолько обнаглела, что постоянно угрожала Азербайджану.

    "Она грозила новой войной за новые территории, пыталась унизить наше достоинство заявлениями о том, что "Карабах – это Армения, и точка". Мы же ответили на эти заявления на поле боя, где каждый воочию увидел, кто чего стоит. В рядах Азербайджанской армии не было ни одного военнослужащего, который бы бежал с поля боя, дезертировал. Между тем, по признанию самого руководства Армении, в армянской армии было около 12 тысяч дезертиров. Вот в чем заключается разница. Азербайджан обеспечил себе полное превосходство на поле боя. Освобождение Шуши 8 ноября - в день, который мы отмечаем как День Победы, - фактически предопределило исход Второй Карабахской войны. На следующий день, в ночь с 9 на 10 ноября, Армения подписала акт о капитуляции.

    В то время мы тоже отвечали на неуместные заявления руководства Армении. Я сказал, что "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак". Мы поставили этот восклицательный знак 20 сентября 2023 года здесь, в Ханкенди. Однодневная антитеррористическая операция полностью парализовала 15-тысячный оккупационный корпус оккупационной армянской армии, и в результате высокоточной и профессионально проведенной военной операции Армения была вынуждена капитулировать во второй раз", - подчеркнул президент.

    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы Путь к Победе 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Azərbaycan Prezidenti: Ermənistan rəhbərliyinin etirafına görə, onların ordusunda 12 minə yaxın fərari olub
    President: By Armenian leadership's own admission, there were nearly 12,000 deserters in Armenian army
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:37
    В Египте при сходе поезда с рельсов погибли четверо, еще 88 пострадали - Обновлено
    Другие страны
    19:26
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
    Внешняя политика
    19:13
    Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства
    Другие страны
    18:59
    Фото
    В ряде стран проведены мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    18:46
    Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад
    Другие страны
    18:28
    Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара
    Другие страны
    18:23
    Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана
    В регионе
    18:22
    Руководство ANAMA посетило монумент Победы
    Внутренняя политика
    18:15
    Haber Global: Единство Азербайджана и Турции непоколебимо
    В регионе
    Лента новостей