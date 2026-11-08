Азербайджанский лидер: Руководство Армении признало наличие около 12 тыс. дезертиров в армии

На поле боя каждый воочию увидел, кто чего стоит.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу из Ханкенди по случаю Дня Победы.

Глава государства отметил, что армянская сторона настолько обнаглела, что постоянно угрожала Азербайджану.

"Она грозила новой войной за новые территории, пыталась унизить наше достоинство заявлениями о том, что "Карабах – это Армения, и точка". Мы же ответили на эти заявления на поле боя, где каждый воочию увидел, кто чего стоит. В рядах Азербайджанской армии не было ни одного военнослужащего, который бы бежал с поля боя, дезертировал. Между тем, по признанию самого руководства Армении, в армянской армии было около 12 тысяч дезертиров. Вот в чем заключается разница. Азербайджан обеспечил себе полное превосходство на поле боя. Освобождение Шуши 8 ноября - в день, который мы отмечаем как День Победы, - фактически предопределило исход Второй Карабахской войны. На следующий день, в ночь с 9 на 10 ноября, Армения подписала акт о капитуляции.

В то время мы тоже отвечали на неуместные заявления руководства Армении. Я сказал, что "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак". Мы поставили этот восклицательный знак 20 сентября 2023 года здесь, в Ханкенди. Однодневная антитеррористическая операция полностью парализовала 15-тысячный оккупационный корпус оккупационной армянской армии, и в результате высокоточной и профессионально проведенной военной операции Армения была вынуждена капитулировать во второй раз", - подчеркнул президент.