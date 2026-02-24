Азербайджанские НПО обратились к руководству парламента Великобритании
- 24 февраля, 2026
- 11:42
Руководители ряда НПО Азербайджана обратилась с открытым письмом к спикеру Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлу, спикеру Палаты лордов лорду Форсайту из Драмлина, президенту Международной ассоциации юристов Клаудио Виско и послу Великобритании в Азербайджане Фергюсу Олду.
Как сообщает Report, в своем обращении представители гражданского общества выразили недовольство открытым неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана со стороны ряда членов парламента Великобритании и руководства Института прав человека Международной ассоциации юристов.
