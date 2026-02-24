Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Азербайджанские НПО обратились к руководству парламента Великобритании

    Внутренняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 11:42
    Азербайджанские НПО обратились к руководству парламента Великобритании

    Руководители ряда НПО Азербайджана обратилась с открытым письмом к спикеру Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлу, спикеру Палаты лордов лорду Форсайту из Драмлина, президенту Международной ассоциации юристов Клаудио Виско и послу Великобритании в Азербайджане Фергюсу Олду.

    Как сообщает Report, в своем обращении представители гражданского общества выразили недовольство открытым неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана со стороны ряда членов парламента Великобритании и руководства Института прав человека Международной ассоциации юристов.

    Новость дополняется

    Азербайджан НПО Великобритания
    QHT-lər Britaniya səfirini Azərbaycana qarşı təxribatı dayandırmağa çağırıb
    Azerbaijani NGOs appeal to UK Parliament leadership

    Последние новости

    12:10

    Минфин утвердил новые формы отчетности для госкомпаний

    Финансы
    12:09

    Цены на газ в Европе снизились до $385,6 за тысячу кубометров

    Энергетика
    12:05

    Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 стран

    Промышленность
    12:04
    Фото

    В Ханкенди почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    12:03

    В Бакинском метро движение на двух линиях задерживается из-за неисправности поезда

    Инфраструктура
    12:01

    В Иране в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    11:59

    В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связям

    Милли Меджлис
    11:59

    Азербайджан с этого учебного года переходит на электронные дипломы и аттестаты

    Наука и образование
    11:54

    ММ одобрил в III чтении расширение оснований для изъятия инвестиций государством

    Милли Меджлис
    Лента новостей