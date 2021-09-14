Азербайджанские депутаты отправятся в Россию для наблюдениями за выборами

Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана посетит Москву с 16 по 20 сентября для участия в качестве наблюдателей на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана посетит Москву с 16 по 20 сентября для участия в качестве наблюдателей на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Депутаты Михаил Забелин по линии Парламентской ассамблеи СНГ, Низами Сафаров по линии исполнительного комитета СНГ, а депутаты Фатма Йылдырым, Шахин Сеидзаде и Анар Мамедов в качестве наблюдателей от парламента Азербайджана будут следить за ходом избирательного процесса в российской столице.

Азербайджанские депутаты в день голосования будут наблюдать за процессом выборов в различных населенных пунктах, активностью избирателей и процессом подсчета голосов.