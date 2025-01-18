Азербайджанская общественность призывает лишить Горбачева Нобелевской премии мира

Представители гражданского общества Азербайджана, общественные активисты, члены семей жертв 20 января и ветераны направили открытое письмо председателю и членам Норвежского Нобелевского комитета.

Представители гражданского общества Азербайджана, общественные активисты, члены семей жертв 20 января и ветераны направили открытое письмо председателю и членам Норвежского Нобелевского комитета.

Как сообщает Report, в письме содержится просьба лишить Михаила Горбачева Нобелевской премии мира, полученной в 1990 году.

Подчеркивается, что Горбачев несет прямую ответственность за трагедию 20 января 1990 года, когда по его приказу советские войска провели военную операцию в Баку, что привело к массовой гибели 150 мирных жителей и многочисленным пострадавшим. Эти события были признаны преступлением против человечности.

Авторы обращения считают, что вручение Нобелевской премии Горбачеву после этих событий оскорбляет память жертв и подрывает моральный авторитет награды. Они выразили надежду, что комитет примет решение, восстанавливающее справедливость, и лишит Горбачева премии, что укрепит доверие мировой общественности к нобелевским ценностям.