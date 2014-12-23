Президент Азербайджана принял участие в открытии проспекта Зии Буньятова в Баку

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции проспекта Зии Буньятова в Баку. Как сообщает Report, президент посмотрел стенд, отражающий нынешние технические показатели дороги на основе проекта реконструкции проспекта.

Министр транспорта Зия Мамедов проинформировал главу государства об осуществленной реконструкции.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.

Ремонт и реконструкция проспекта Зии Буньятова были начаты в мае прошлого года. Эта дорога напрямую соединит развязку "Кероглу" с кругом "Габала". Вдоль проспекта, состоящего из 12 полос, имеется 11 дорожных узлов. Дорожные развязки, состоящие из туннелей и мостов, чрезвычайно важны с точки зрения обеспечения интенсивности движения транспорта. Строительство четырех узлов туннельного типа было осуществлено параллельно с реконструкцией проспекта. В ходе этих работ также был полностью реконструирован шестиполосный мост под названием "Чермет". В целях устранения плотного движения транспорта на пересечении проспекта Зии Буньятова и улицы Ахмеда Раджабли также был построен новый шестиполосный мост. В соответствии с проектом вдоль проспекта для безопасного движения пешеходов были сооружены 5 пешеходных переходов.