Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан завершил председательство в Комитете министров Совета Европы. Как сообщает Report, в Страсбурге состоялась церемония передачи председательства в Комитете министров Совета Европы от Азербайджана Бельгии.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на заседании Комитета министров, представив итоги председательства страны в этой структуре.

Напомним, Азербайджан принял председательство в Комитете министров Совета Европы в мае этого года.

Комитет Министров Совета Европы – это политический орган принятия решений о том, как страны-участницы исполняют свои обязательства в рамках Совета Европы. Решения в Комитете Министров принимаются в основном на базе консенсуса, но в отдельных случаях для принятия решения достаточно 2/3 голосов.

Приоритетами Бельгии как страны-председателя Комитета Министров на ближайшие полгода станет: осуществление реформы Совета Европы, развитие внешних связей, в том числе через политические консультации с ЕС и ОБСЕ, защита прав уязвимых категорий населения, развитие социальных прав в Европе, развитие сотрудничества в сфере культуры и образования.