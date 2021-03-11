Азербайджан закупит у Швеции 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики и реализацией мер по иммунизации в этой области.

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики и реализацией мер по иммунизации в этой области.

Как сообщает Report, в документе говорится:

"В соответствии с соглашением от 18 сентября 2020 года о поставках лекарственных средств, подписанным между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и GAVI ALLIANCE, импорт в Азербайджанскую Республику 432 000 доз вакцины от COVID-19 компании "AztraZeneca" (Швеция), будет осуществлен в течение 180 (сто восемьдесят) дней".

Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики и Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.