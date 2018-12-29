Мехрибан Алиева: "Азербайджан является государством, говорящим свое слово, отстаивающим свои интересы"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ «Вот уже около 15 лет мы вместе провожаем уходящий год, прощаемся с ним и встречаем новый год».

Как передает Report, об этом сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время выступления на традиционном праздничном веселье для детей, организованном Фондом Гейдара Алиева.

«2018 год был очень знаменательным для нашей страны. Сто лет назад азербайджанский народ создал Азербайджанскую Демократическую Республику, являющуюся первой демократической республикой мусульманского мира. В этом – 2018 году мы на самом высоком уровне отметили 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики как в нашей стране, так и в ряде зарубежных государств.

Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго. Однако за этот короткий срок были предприняты очень важные для нашей страны, нашего народа шаги, приняты решения. Приступил к деятельности первый многопартийный парламент, был учрежден флаг нашей страны, стала функционировать первая светская школа для девушек, создана азербайджанская армия. В этом году мы также отметили 100-летие Азербайджанской армии. Грандиозный парад, проведенный по этому случаю на главной площади нашей страны, еще раз продемонстрировал, что азербайджанская армия входит в число сильнейших армий мира, способна и готова выполнить любую задачу. В этом году мы также вместе отметили 100-летие освобождения Баку», - сказала Первый вице-президент Азербайджана.

«Проведение на высоком уровне всех этих событий, занимающих славное место в истории нашей страны, свидетельствует о том, что независимый Азербайджан сегодня очень успешно развивается. Сегодня Азербайджан является сильной, могущественной страной. Азербайджан занял достойное место на карте мира. Азербайджан является государством, говорящим свое слово, отстаивающим свои интересы. Мы верим, что вы – сегодняшние дети, сегодняшняя молодежь внесете в будущем вклад в развитие Азербайджана, укрепление независимости нашей страны», - заявила Мехрибан Алиева.