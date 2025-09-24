Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

    Внутренняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 12:00
    Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

    Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции на основе экспертизы.

    Как передает Report, соответствующее постановление подписал глава Кабмина Али Асадов.

    Постановление вносит поправки в правила выдачи акта экспертизы, разрешающего продажу данной мясной продукции.

    Отныне маркировка мяса, туш животных и птиц и любой другой мясной продукции ветеринарным штампом и клеймами станет обязательной на основании акта экспертизы.

    Экспертизу же будут осуществлять специалисты, работающие в ветеринарно-производственно-контрольных отделах предприятий и организаций и состоящие на учете в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

    мясо маркировка Али Асадов
    Ət, heyvan və quş cəmdəklərinin ekspertiza aktı əsasında baytarlıq damğası ilə nişanlanması məcburi olacaq

    Последние новости

    12:21

    Узбекистан разрабатывает стратегию развития статистики до 2031 года

    Другие страны
    12:11

    Италия продлила размещение системы ПВО в Эстонии до весны 2026 года

    Другие страны
    12:09

    Спикер парламента Сербии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Внешняя политика
    12:06

    В Лондоне наблюдаются перебои в работе поездов в направлении аэропорта Станстед

    Другие страны
    12:00

    Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

    Внутренняя политика
    11:58

    Марко Олави Риссанен: Активное участие СНГ в Программе международных сопоставлений обнадеживает

    Финансы
    11:52

    Кремль: Путин готов встретиться с Зеленским, но лишь после предварительной подготовки

    Другие страны
    11:48

    Песков: Звонок Путина и Трампа могут организовать в любой момент

    Другие страны
    11:43

    Глава УМК отметил роль религиозных деятелей во время Второй Карабахской войны

    Религия
    Лента новостей