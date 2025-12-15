Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Баку почти на 20 главных улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 15 декабря, 2025
    • 08:26
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    13. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулизаде в направлении круга у Госкомстата;

    14. Проспект Бабека, в направлении центра;

    15. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    16. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    17. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

    18. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    19. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра.

