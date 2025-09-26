Азербайджан в Лондоне представил мировому сообществу масштабы минной проблемы

Загрязнение минами и другими взрывоопасными боеприпасами является одной из самых серьезных гуманитарных проблем глобального масштаба.

Как сообщает Report, данный вопрос поднимался представителями руководства Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) на "16-й Ежегодной Международной конференции по борьбе со взрывоопасными угрозами и разминированию" в Лондоне.

В рамках конференции азербайджанская делегация представила презентацию на тему "Проблема мин и взрывоопасных остатков войны в Азербайджане". В презентации подчеркивается, что загрязнение минами и взрывоопасными боеприпасами представляет собой серьезный гуманитарный вызов мировому сообществу.

Особое внимание в презентации было уделено масштабам минной проблемы, с которой сталкивается Азербайджан, об угрозах, которые эти устройства представляют для здоровья людей и среды обитания.

Международная аудитория была также ознакомлена с деятельностью, которая осуществляется для устранения минной опасности на освобожденных от оккупации территориях и об инновационных подходах, применяемые Азербайджаном в операциях по разминированию.

В конференции приняли участие представители более 30 стран, в том числе свыше 150 специалистов по взрывным устройствам из ведущих противоминных организаций мира.

Мероприятие считается важной платформой для обсуждения новых технологий и обмена передовым опытом в сфере разминирования и обезвреживания взрывоопасных боеприпасов.