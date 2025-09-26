Müharibənin partlayıcı qalıqları ilə çirklənmə qlobal miqyasda ən ciddi humanitar problemlərdən biridir
Minalar və müharibənin digər partlayıcı qalıqları ilə çirklənmə qlobal miqyasda ən ciddi humanitar problemlərdən biridir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin müvafiq struktur bölmə rəhbərlərinin London şəhərində keçirilən "Partlayıcı Təhlükələrə Qarşı Mübarizə və Minatəmizləmə üzrə 16-cı İllik Beynəlxalq Konfrans"da müzakirə edilib.
Konfrans çərçivəsində Agentlik "Azərbaycanda mina və müharibənin partlayıcı qalıqları problemi" mövzusunda geniş təqdimat edib. Təqdimatda minalar və müharibənin digər partlayıcı qalıqları ilə çirklənmənin qlobal miqyasda ən ciddi humanitar problemlərdən biri olduğu qeyd olunub. Eləcə də, Azərbvaycanın üzləşdiyi mina probleminin miqyası, insanların sağlamlığına, yaşam mühitinə yaratdığı təhlükə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təhlükəsinin aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyət və minatəmizləmə əməliyyatlarında tətbiq edilən innovativ yanaşmalar barədə ətraflı məlumat verilib.
Sözügedən konfransda 30-dan artıq ölkənin nümayəndələri, o cümlədən partlayıcı qurğular üzrə 150-dən çox mütəxəssis iştirak edib. Tədbir minatəmizləmə və partlayıcı sursatların zərərsizləşdirilməsi sahəsində mövcud çağırışlar, yeni texnologiyalar və qabaqcıl təcrübələrin müzakirəsi üçün mühüm platforma hesab olunur.