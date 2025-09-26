İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Müharibənin partlayıcı qalıqları ilə çirklənmə qlobal miqyasda ən ciddi humanitar problemlərdən biridir

    Daxili siyasət
    • 26 sentyabr, 2025
    • 16:31
    Müharibənin partlayıcı qalıqları ilə çirklənmə qlobal miqyasda ən ciddi humanitar problemlərdən biridir

    Minalar və müharibənin digər partlayıcı qalıqları ilə çirklənmə qlobal miqyasda ən ciddi humanitar problemlərdən biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin müvafiq struktur bölmə rəhbərlərinin London şəhərində keçirilən "Partlayıcı Təhlükələrə Qarşı Mübarizə və Minatəmizləmə üzrə 16-cı İllik Beynəlxalq Konfrans"da müzakirə edilib.

    Konfrans çərçivəsində Agentlik "Azərbaycanda mina və müharibənin partlayıcı qalıqları problemi" mövzusunda geniş təqdimat edib. Təqdimatda minalar və müharibənin digər partlayıcı qalıqları ilə çirklənmənin qlobal miqyasda ən ciddi humanitar problemlərdən biri olduğu qeyd olunub. Eləcə də, Azərbvaycanın üzləşdiyi mina probleminin miqyası, insanların sağlamlığına, yaşam mühitinə yaratdığı təhlükə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təhlükəsinin aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyət və minatəmizləmə əməliyyatlarında tətbiq edilən innovativ yanaşmalar barədə ətraflı məlumat verilib.

    Sözügedən konfransda 30-dan artıq ölkənin nümayəndələri, o cümlədən partlayıcı qurğular üzrə 150-dən çox mütəxəssis iştirak edib. Tədbir minatəmizləmə və partlayıcı sursatların zərərsizləşdirilməsi sahəsində mövcud çağırışlar, yeni texnologiyalar və qabaqcıl təcrübələrin müzakirəsi üçün mühüm platforma hesab olunur.

    Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi mina təmizləmə Beynəlxalq konfrans
    Азербайджан в Лондоне представил мировому сообществу масштабы минной проблемы

    Son xəbərlər

    17:46
    Foto

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük məscidində anılıb

    Xarici siyasət
    17:45

    Netanyahu İrana qarşı sanksiyaların dərhal bərpa olunmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    17:43

    ADB Hövsan stansiyasının modernizasiyasına özəl sektorun cəlb olunmasını tövsiyə edir

    İnfrastruktur
    17:43

    BMT tribunasında Zəfər çıxışı - Azərbaycanın dünya siyasətində artan rolunun təsdiqi - ŞƏRH

    Analitika
    17:42
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində Anım Gününə həsr olunmuş ədəbi-bədii tədbir keçirilib

    Biznes
    17:41

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstan ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    17:39

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Yarımfinalda rəqiblərimiz güclü idi"

    Fərdi
    17:36

    Netanyahunu BMT Baş Assambleyasının sessiyasında fitə basıblar

    Digər ölkələr
    17:35
    Foto

    Litvanın Bakıdakı səfirliyində Avropa Dilləri Günü qeyd edilib

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti