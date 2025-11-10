Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Азербайджан, Турция и Пакистан формируют концепцию совместной безопасности - МНЕНИЕ

    Внутренняя политика
    • 10 ноября, 2025
    • 14:25
    Азербайджан, Турция и Пакистан формируют концепцию совместной безопасности - МНЕНИЕ

    Военный парад, посвященный 5-й годовщине Дня Победы, помимо демонстрации суверенитета и силы страны, стал символом крепких дружеских и стратегических отношений сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.

    Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев.

    Он отметил, что масштаб и организация парада были высоко оценены как общественностью, так и международными наблюдателями: "Особое внимание привлекло участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Их присутствие носило не просто протокольный характер, но и передавало важные политические и стратегические сигналы. В выступлениях лидеров всех трех стран главными стали вопросы мира и совместной безопасности. Посылы Ильхама Алиева, Эрдогана и Шахбаза Шарифа показали, что эти государства поддерживают территориальную целостность и независимость друг друга и действуют с единой позиции. Это также свидетельствует о формировании концепции совместной безопасности. Воздушное шоу с истребителями F-16 Военно-воздушных сил Турции, а также участие в параде солдат и офицеров из Пакистана и Турции придали мероприятию особый колорит и продемонстрировали высокий уровень военного сотрудничества между странами".

    Военный парад Пакистан Турция Арзу Нагиев нацбезопасность Путь к Победе
    Hərbi parad Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan strateji əməkdaşlıq münasibətlərinin rəmzi idi - RƏY

    Последние новости

    15:18
    Видео

    В Гедабеке вспыхнул пожар в гористой местности

    Происшествия
    15:15

    Депутат: Перевозки из Центральной Азии через Азербайджан имеют стратегическое значение

    Другие
    15:11

    Омаров: Казахстан готов поставлять в Армению до 20 тыс. тонн зерна в месяц

    В регионе
    14:52

    Euronews рассказал о Бакинском фестивале искусств и его всемирно известных участниках

    Культура
    14:36

    Между Баку и Сумгайытом запускается новый автобусный маршрут

    Инфраструктура
    14:25

    Азербайджан, Турция и Пакистан формируют концепцию совместной безопасности - МНЕНИЕ

    Внутренняя политика
    14:15

    Турецкий тяжелоатлет поблагодарил Ильхама Алиева

    Индивидуальные
    14:09

    В Украине проводится крупная операция по выявлению коррупции в сфере энергетики

    В регионе
    14:08

    Мирзабейли: Концепция "сильное государство – сильная армия" стала реальностью

    Армия
    Лента новостей