Азербайджан, Турция и Пакистан формируют концепцию совместной безопасности - МНЕНИЕ

Военный парад, посвященный 5-й годовщине Дня Победы, помимо демонстрации суверенитета и силы страны, стал символом крепких дружеских и стратегических отношений сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.

Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев.

Он отметил, что масштаб и организация парада были высоко оценены как общественностью, так и международными наблюдателями: "Особое внимание привлекло участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Их присутствие носило не просто протокольный характер, но и передавало важные политические и стратегические сигналы. В выступлениях лидеров всех трех стран главными стали вопросы мира и совместной безопасности. Посылы Ильхама Алиева, Эрдогана и Шахбаза Шарифа показали, что эти государства поддерживают территориальную целостность и независимость друг друга и действуют с единой позиции. Это также свидетельствует о формировании концепции совместной безопасности. Воздушное шоу с истребителями F-16 Военно-воздушных сил Турции, а также участие в параде солдат и офицеров из Пакистана и Турции придали мероприятию особый колорит и продемонстрировали высокий уровень военного сотрудничества между странами".