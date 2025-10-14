Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Азербайджан, Россия и Иран создают совместную рабочую группу по автомобильным перевозкам

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 10:03
    Азербайджан, Россия и Иран договорились о создании совместной рабочей группы по автомобильным перевозкам.

    Как сообщает Report, об этом говорится в итоговом коммюнике трехсторонней встречи представителей правительств.

    Согласно документу, в рабочую группу войдут представители таможенных, пограничных и транспортных ведомств трех стран.

    Кроме того, стороны подчеркнули необходимость принятия мер для увеличения объема перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" до 15 миллионов тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков. Достигнута договоренность о создании рабочей группы для подготовки в течение 3 месяцев плана действий по реализации запланированных мероприятий.

    Участники встречи с удовлетворением подчеркнули подписание положения о трехсторонней рабочей группе по взаимодействию таможенных органов в целях содействия транзитным перевозкам.

    Напомним, трехсторонняя встреча высокопоставленных представителей правительств состоялась накануне в Баку. Азербайджанскую делегацию на переговорах возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев, российскую вице-премьер Алексей Оверчук, иранскую - министр дорог и городского развития Фарзана Садег.

    Азербайджан Россия Иран
    Azərbaycan, İran və Rusiya avtomobil daşımaları üzrə xüsusi İşçi qrupu yaradacaq
    Azerbaijan, Russia, and Iran to establish joint working group on road transport

