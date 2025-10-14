İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Azərbaycan, İran və Rusiya avtomobil daşımaları üzrə xüsusi İşçi qrupu yaradacaq

    Daxili siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 10:00
    Azərbaycan, İran və Rusiya arasında gömrük, sərhəd və nəqliyyat qurumlarının nümayəndələrindən ibarət avtomobil daşımaları üzrə xüsusi İşçi qrupunun yaradılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə razılıq üç ölkənin hökumət nümayəndələrinin ötən gün Bakıda keçirilmiş birgə görüşündə əldə olunub.

    Tədbirdə həmçinin "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi üzrə yük daşımalarının illik həcminin 15 milyon tona çatdırılması üçün tədbirlər görülməsinin və yük axınlarının davamlı artımının təmin edilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

    Planlaşdırılan tədbirlər üzrə Fəaliyyət Planının 3 ay müddətində hazırlanması üçün də İşçi qrupunun yaradılması razılaşdırılıb.

    Azərbaycan Rusiya İran avtomobil daşımaları işçi qrup
    Азербайджан, Россия и Иран создают совместную рабочую группу по автомобильным перевозкам
    Azerbaijan, Russia, and Iran to establish joint working group on road transport

