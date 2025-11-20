Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан проводит совместную эспедицию в Азыхе с исследователями из трех стран

    Внутренняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 17:39
    Азербайджан проводит совместную эспедицию в Азыхе с исследователями из трех стран

    В настоящее время Азыхской пещере действуют международные археологические экспедиции из Германии, Дании и Японии.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Институте археологии и антропологии НАНА.

    Отмечается, что уже второй год в Азыхской пещере действуют совместные азербайджано-германская и азербайджано-датская археологические экспедиции.

    "В настоящее время на территории Карабахской и Восточно-Зангезурской экономической зоны, особенно памятников Азых и Таглар, действуют совместные международные экспедиции в соответствии с меморандумами, заключенными с научными центрами Германии, Дании и Японии", - говорится в информации.

    Азых экспедиция Институт археологии и антропологии НАНА Карабах Восточный Зангезур
    Azərbaycan Azıx mağarasında üç ölkə ilə birgə ekspedisiya aparır

    Лента новостей