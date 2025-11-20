Азербайджан проводит совместную эспедицию в Азыхе с исследователями из трех стран

В настоящее время Азыхской пещере действуют международные археологические экспедиции из Германии, Дании и Японии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Институте археологии и антропологии НАНА.

Отмечается, что уже второй год в Азыхской пещере действуют совместные азербайджано-германская и азербайджано-датская археологические экспедиции.

"В настоящее время на территории Карабахской и Восточно-Зангезурской экономической зоны, особенно памятников Азых и Таглар, действуют совместные международные экспедиции в соответствии с меморандумами, заключенными с научными центрами Германии, Дании и Японии", - говорится в информации.

