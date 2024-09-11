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Азербайджан представлен на женском форуме ШОС в Китае

Азербайджан представлен на женском форуме ШОС в Китае Азербайджан представлен на женском форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао в Китае.
Внутренняя политика
11 сентября 2024 г. 12:08
Азербайджан представлен на женском форуме ШОС в Китае

Азербайджан представлен на женском форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао в Китае.

Как сообщает Report, на форуме на тему "Расширение экономических прав и возможностей женщин посредством цифровизации" принимает участие председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

В мероприятии также принимают участие женщины-лидеры стран-членов ШОС, официальные лица Китая, глава Всекитайской федерации женщин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества.

Всего на форуме будут представлены 26 стран.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at SCO Women's Forum in China
Версия на азербайджанском языке ФотоBahar Muradova ŞƏT-in Qadınlar Forumunda iştirak edir

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