Азербайджан представлен на женском форуме ШОС в Китае

Азербайджан представлен на женском форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао в Китае.

Азербайджан представлен на женском форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао в Китае.

Как сообщает Report, на форуме на тему "Расширение экономических прав и возможностей женщин посредством цифровизации" принимает участие председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

В мероприятии также принимают участие женщины-лидеры стран-членов ШОС, официальные лица Китая, глава Всекитайской федерации женщин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества.

Всего на форуме будут представлены 26 стран.