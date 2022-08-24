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Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне

Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне Азербайджан представил в Европейский суд всю информацию о том, что армяне сжигают и сносят дома в селах Лачына.
Внутренняя политика
24 августа 2022 г. 13:38
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне

Азербайджан представил в Европейский суд всю информацию о том, что армяне сжигают и сносят дома в селах Лачына.

Об этом командированному в Лачынский район сотруднику Report заявил полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

Он отметил, что в прошлую пятницу Азербайджан представил в ЕСПЧ новую информацию:

"В сообщении отмечается, что армяне, покидающие Лачын, должны прекратить эти пожары, воздержаться от поджогов".

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Версия на английском языке Azerbaijan submits information about burning of houses by Armenians in Lachin to European court
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ermənilərin Laçında evləri yandırması ilə bağlı məlumatları Avropa Məhkəməsinə təqdim edib

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