Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне

Азербайджан представил в Европейский суд всю информацию о том, что армяне сжигают и сносят дома в селах Лачына.

Азербайджан представил в Европейский суд всю информацию о том, что армяне сжигают и сносят дома в селах Лачына.

Об этом командированному в Лачынский район сотруднику Report заявил полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

Он отметил, что в прошлую пятницу Азербайджан представил в ЕСПЧ новую информацию:

"В сообщении отмечается, что армяне, покидающие Лачын, должны прекратить эти пожары, воздержаться от поджогов".