Первый в истории арбитраж по Бернской конвенции: Баку требует от Еревана полной компенсации ущерба

Азербайджан представил

Азербайджан представил в Постоянный арбитражный суд в Гааге иск против Армении с требованием компенсации за экологический ущерб и уничтожение уникальной природы Карабаха и Восточного Зангезура.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Исковое заявление подано 12 февраля на основании Конвенции "Об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе" ("Бернская конвенция") 1979 года.

Судебный иск Азербайджана против Армении является первым известным межгосударственным арбитражным процессом на основании Бернской конвенции, подчеркнули в МИД.

В документе говорится о многочисленных нарушениях Арменией юридических обязательств по защите окружающей среды. "После освобождения своих территорий от оккупации Азербайджан выявил ужасающие факты уничтожения Арменией окружающей среды. Эта страна не защитила среду обитания и виды в одном из богатейших очагов биоразнообразия в мире. Действия Армении нанесли необратимо серьезный ущерб живой природе и видам в регионе", - говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что 18 января 2023 года Азербайджан направил Армении уведомление о начале арбитражного процесса на основании указанных доказательств. 15 сентября 2023 года был утвержден состав арбитражного суда, и 12 апреля 2024 года во Дворце мира в Гааге состоялось первое процедурное заседание между Азербайджаном и Арменией.

Азербайджан требует от Армении полной компенсации за массовое уничтожение мест обитания и живой природы, в частности за действия, негативно повлиявшие на сотни видов дикой природы и мест обитания. Речь идет также о масштабной вырубке лесов, экологически неэффективной вырубке деревьев, горнодобывающей деятельности и строительстве гидроэлектростанций.

Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), были повреждены тысячи гектаров особо охраняемых и ценных лесов Азербайджана, где росли уникальные деревья возрастом более 2000 лет. Некоторые из этих заповедников были созданы для защиты редких и хрупких экосистем, таких как лес восточного платана в долине Баситчай. ЮНЕП также задокументировала сотни мертвых рыб в реке Охчучай и химическое загрязнение воды, почвы и биоразнообразия в результате горнодобывающей деятельности Армении. Действия Армении до сих пор угрожают нескольким охраняемым видам рыб и амфибий.

"Азербайджан продолжит свою деятельность по обеспечению справедливости и привлечет Армению к международной ответственности за уничтожение и непринятие мер по защите окружающей среды, видов животных и мест обитания во время незаконной оккупации", - подчеркнули в МИД.