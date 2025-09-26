Азербайджан подписал с Таджикистаном меморандум в сфере статистики
- 26 сентября, 2025
- 19:31
В Государственном комитете статистики Азербайджана состоялась встреча с участниками 3-го Международного статистического форума на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".
Как сообщает Report, в рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики между Государственным комитетом статистики Азербайджана и Агентством статистики при президенте Таджикистана.
Меморандум подписали председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов и директор Агентства статистики при президенте Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода.
Данный меморандум будет способствовать развитию сотрудничества в сфере статистики, расширению обмена статистическими данными, а также укреплению взаимосвязей между статистическими учреждениями двух стран.