    Азербайджан подписал с Таджикистаном меморандум в сфере статистики

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 19:31
    Азербайджан подписал с Таджикистаном меморандум в сфере статистики

    В Государственном комитете статистики Азербайджана состоялась встреча с участниками 3-го Международного статистического форума на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".

    Как сообщает Report, в рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики между Государственным комитетом статистики Азербайджана и Агентством статистики при президенте Таджикистана.

    Меморандум подписали председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов и директор Агентства статистики при президенте Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода.

    Данный меморандум будет способствовать развитию сотрудничества в сфере статистики, расширению обмена статистическими данными, а также укреплению взаимосвязей между статистическими учреждениями двух стран.

