Азербайджан планирует восстановить деятельность посольства в Дамаске в кратчайшие сроки

Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

По его словам, в Сирию направят представителя на уровне временного поверенного в делах.

Дж. Байрамов отметил, что с 2012 года Азербайджан не вел дипломатической деятельности в Сирии: "После известных событий были предприняты соответствующие шаги. В короткие сроки делегация Азербайджана посетила Сирию, где прошли встречи с главой МИД Сирии и другими ответственными лицами. Мы выразили намерение восстановить нашу дипломатическую миссию".

13:57

Азербайджан планирует восстановить деятельность своего посольства в Дамаске.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

Глава МИД Турции подчеркнул, что на сегодняшней встрече они с Джейхуном Байрамовым обсудили данный вопрос.