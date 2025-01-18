О нас

Азербайджан планирует восстановить деятельность посольства в Дамаске в кратчайшие сроки

Азербайджан планирует восстановить деятельность посольства в Дамаске в кратчайшие сроки Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в кратчайшие сроки.
Внутренняя политика
18 января 2025 г. 14:14
Азербайджан планирует восстановить деятельность посольства в Дамаске в кратчайшие сроки

Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

По его словам, в Сирию направят представителя на уровне временного поверенного в делах.

Дж. Байрамов отметил, что с 2012 года Азербайджан не вел дипломатической деятельности в Сирии: "После известных событий были предприняты соответствующие шаги. В короткие сроки делегация Азербайджана посетила Сирию, где прошли встречи с главой МИД Сирии и другими ответственными лицами. Мы выразили намерение восстановить нашу дипломатическую миссию".

13:57

Азербайджан планирует восстановить деятельность своего посольства в Дамаске.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

Глава МИД Турции подчеркнул, что на сегодняшней встрече они с Джейхуном Байрамовым обсудили данный вопрос.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Suriyada ən qısa zamanda Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyəti bərpa olunacaq - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Глава МИД Азербайджана проинформировал турецкого коллегу о процессе делимитации границы
Глава МИД Азербайджана проинформировал турецкого коллегу о процессе делимитации границы
18 января 2025 г. 13:49
Обнародован объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией
Обнародован объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией
18 января 2025 г. 13:43
Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции в расширенном составе
18 января 2025 г. 13:24
Азербайджанская общественность призывает лишить Горбачева Нобелевской премии мира
Азербайджанская общественность призывает лишить Горбачева Нобелевской премии мира
18 января 2025 г. 11:50
Министр иностранных дел Турции прибыл в Баку
Министр иностранных дел Турции прибыл в Баку
18 января 2025 г. 10:51
Житель Джебраила: Тяжелые дни остались позади, мы возвращаемся домой
Житель Джебраила: Тяжелые дни остались позади, мы возвращаемся домой
18 января 2025 г. 08:14
Бывшая вынужденная переселенка: Я безвременно состарилась от тоски по Джебраилу
Бывшая вынужденная переселенка: Я безвременно состарилась от тоски по Джебраилу
18 января 2025 г. 06:57
В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
18 января 2025 г. 06:30
Суд удовлетворил ходатайство Варданяна о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела
Суд удовлетворил ходатайство Варданяна о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела
17 января 2025 г. 21:45
Араик Арутюнян: Я сожалею о заявлении о ракетном обстреле Гянджи и прошу прощения за него
Араик Арутюнян: Я сожалею о заявлении о ракетном обстреле Гянджи и прошу прощения за него
17 января 2025 г. 21:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi