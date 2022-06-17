Азербайджан передал армянской стороне останки 1 713 военнослужащих

Азербайджанская Республика после исторической победы вернула противоположной стороне останки 1 713 армянских военнослужащих, найденные на освобожденных землях, и 159 армянских военнопленных, задержанных в разное время.

Азербайджанская Республика после исторической победы вернула противоположной стороне останки 1 713 армянских военнослужащих, найденные на освобожденных землях, и 159 армянских военнопленных, задержанных в разное время.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы госбезопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев.

Али Нагиев подчеркнул, что вопреки нормам международного гуманитарного права сведения о 3 890 гражданах Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, не были представлены Арменией по сегодняшний день.