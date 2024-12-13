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Азербайджан ограничил въезд для 615 иностранцев в ноябре

Азербайджан ограничил въезд для 615 иностранцев в ноябре В ноябре Государственная миграционная служба Азербайджана ограничила въезд в страну для 615 иностранных граждан и лиц без гражданства.
Внутренняя политика
13 декабря 2024 г. 11:21
Азербайджан ограничил въезд для 615 иностранцев в ноябре

В ноябре Государственная миграционная служба Азербайджана ограничила въезд в страну для 615 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ведомства.

Решения были приняты в отношении лиц, нарушивших требования соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

В частности, 222 человека были подвергнуты административному штрафу с административным выдворением за пределы страны. Еще 615 иностранцам был ограничен въезд в Азербайджан в соответствии с Миграционным кодексом.

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Версия на азербайджанском языке Noyabrda 615 nəfərin Azərbaycana girişi məhdudlaşdırılıb

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