Азербайджан ограничил въезд для 615 иностранцев в ноябре

В ноябре Государственная миграционная служба Азербайджана ограничила въезд в страну для 615 иностранных граждан и лиц без гражданства.

В ноябре Государственная миграционная служба Азербайджана ограничила въезд в страну для 615 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ведомства.

Решения были приняты в отношении лиц, нарушивших требования соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

В частности, 222 человека были подвергнуты административному штрафу с административным выдворением за пределы страны. Еще 615 иностранцам был ограничен въезд в Азербайджан в соответствии с Миграционным кодексом.