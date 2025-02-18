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Азербайджан и Турция обсудили развитие сотрудничества в оборонной промышленности

Азербайджан и Турция обсудили развитие сотрудничества в оборонной промышленности 10:20
Внутренняя политика
18 февраля 2025 г. 10:56
Азербайджан и Турция обсудили развитие сотрудничества в оборонной промышленности

Азербайджан и Турция обсудили развитие сотрудничества в оборонной промышленности.

Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана, 17 февраля в рамках Международной оборонной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Халюком Гёргюном и заместителем министра национальной обороны Турции Мусой Хейбетом.

В ходе встреч стороны подчеркнули успешное развитие отношений между двумя странами, важность дальнейшего развития сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, обсудили перспективы реализации совместных проектов и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye mull cooperation in defense industry
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

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