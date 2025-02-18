Азербайджан и Турция обсудили развитие сотрудничества в оборонной промышленности

10:20

Азербайджан и Турция обсудили развитие сотрудничества в оборонной промышленности.

Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана, 17 февраля в рамках Международной оборонной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Халюком Гёргюном и заместителем министра национальной обороны Турции Мусой Хейбетом.

В ходе встреч стороны подчеркнули успешное развитие отношений между двумя странами, важность дальнейшего развития сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, обсудили перспективы реализации совместных проектов и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.