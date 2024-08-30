Азербайджан и Камбоджа расширяют сотрудничество в борьбе с минной угрозой

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов обсудил с уполномоченными структурами Камбоджи развитие сотрудничества в борьбе с минной угрозой.

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов обсудил с уполномоченными структурами Камбоджи развитие сотрудничества в борьбе с минной угрозой.

Как сообщили Report в агентстве, в рамках визита в эту страну делегация ANAMA встретилась с вице-президентом камбоджийского Агентства по разминированию и помощи пострадавшим Прумом Софакмоколом, исполнительным директором Ли Панхаритом, а также с генеральным директором камбоджийского Центра разминирования Хенгом Раттаной.

На встречах обсуждались обмен опытом, перспективы дальнейшего сотрудничества, методологии разминирования и возможности организации тренингов.

Представители ANAMA также обсудили масштабы минной угрозы, с которой сталкиваются Азербайджан и Камбоджа, с заместителем государственного секретаря, ответственным за департамент АСЕАН и борьбу с минной опасностью Министерства иностранных дел и международного сотрудничества этой страны Ke Сованом. Было сообщено, что обе страны входят в число стран, наиболее загрязненных минами и другими взрывоопасными остатками войны, состоялся обмен мнениями о возможностях будущего двустороннего сотрудничества в этой области.