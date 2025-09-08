ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Азербайджан и Израиль обсудили развитие сотрудничества в религиозной сфере

    Внутренняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 15:49
    Азербайджан и Израиль обсудили развитие сотрудничества в религиозной сфере

    Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов обсудил с новым послом Израиля Роненом Краусом развитие двустороннего сотрудничества и межрелигиозного диалога в Азербайджане.

    Об этом Report сообщили в госкомитете.

    "Председатель комитета Рамин Мамедов 8 сентября встретился с новоназначенным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом. На встрече обсуждена значимость дружественных отношений между Азербайджаном и Израилем, перспективы развития сотрудничества, особенно в сфере религиозного и межкультурного диалога", - говорится в информации.

    Мамедов подчеркнул, что в Азербайджане общины, принадлежащие к различным религиям, действуют в условиях мира и взаимного уважения.

    Краус выразил удовлетворение вниманием и заботой, которую уделяют традициям еврейской общины в Азербайджане. Он высоко оценил существующую в Азербайджане атмосферу религиозной толерантности и отметил важность обмена опытом в этой сфере.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    религия Госкомитет по работе с религиозными организациями посол Израиля Ронен Краус
    Azərbaycan və İsrail arasında dini sahədə əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
    Azerbaijan, Israel discuss devt of co-op in religious sphere

    Последние новости

    17:08

    Продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузы

    Наука и образование
    17:01

    СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"

    ИКТ
    16:53

    Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров

    В регионе
    16:50

    Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся

    Внутренняя политика
    16:48

    Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозита

    Финансы
    16:47
    Видео

    В Нахчыване завершились сборы военнообязанных

    Армия
    16:45

    В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человека

    Другие страны
    16:43

    Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    16:35

    Рубинян: Армения готова к открытию границ с Турцией и установлению дипотношений

    В регионе
    Лента новостей