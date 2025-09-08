Азербайджан и Израиль обсудили развитие сотрудничества в религиозной сфере

Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов обсудил с новым послом Израиля Роненом Краусом развитие двустороннего сотрудничества и межрелигиозного диалога в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в госкомитете.

"Председатель комитета Рамин Мамедов 8 сентября встретился с новоназначенным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом. На встрече обсуждена значимость дружественных отношений между Азербайджаном и Израилем, перспективы развития сотрудничества, особенно в сфере религиозного и межкультурного диалога", - говорится в информации.

Мамедов подчеркнул, что в Азербайджане общины, принадлежащие к различным религиям, действуют в условиях мира и взаимного уважения.

Краус выразил удовлетворение вниманием и заботой, которую уделяют традициям еврейской общины в Азербайджане. Он высоко оценил существующую в Азербайджане атмосферу религиозной толерантности и отметил важность обмена опытом в этой сфере.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.