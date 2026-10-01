Азербайджан и Хорватия обсудили расширение двустороннего сотрудничества

Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, вопросы развития отношений обсудили министр культуры Адиль Керимли и министр экономики Хорватии Анте Шушняр.

Делегация во главе с Адилем Керимли находится с визитом в Хорватии для участия в IV заседании Совместной комиссии по содействию экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Анте Шушняр выразил удовлетворение уровнем взаимодействия между Азербайджаном и Хорватией. По его словам, отношения двух стран носят многоплановый характер и в последние годы динамично развиваются.

Адиль Керимли поблагодарил хорватскую сторону за организацию IV заседания Совместной МПК на высоком уровне и теплое гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации.

Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Хорватией развиваются на основе прочной дружбы, взаимного уважения и общей заинтересованности в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества.

Керимли также сообщил, что продолжается работа по выполнению задач в различных направлениях, поставленных на III заседании Совместной комиссии, состоявшемся в Баку в 2024 году.

В ходе встречи стороны подчеркнули наличие широких перспектив для развития азербайджано-хорватского сотрудничества в различных сферах.