Азербайджан и Хорватия обсудили расширение двустороннего сотрудничества
- 01 октября, 2026
- 14:59
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, вопросы развития отношений обсудили министр культуры Адиль Керимли и министр экономики Хорватии Анте Шушняр.
Делегация во главе с Адилем Керимли находится с визитом в Хорватии для участия в IV заседании Совместной комиссии по содействию экономическому сотрудничеству между двумя странами.
Анте Шушняр выразил удовлетворение уровнем взаимодействия между Азербайджаном и Хорватией. По его словам, отношения двух стран носят многоплановый характер и в последние годы динамично развиваются.
Адиль Керимли поблагодарил хорватскую сторону за организацию IV заседания Совместной МПК на высоком уровне и теплое гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации.
Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Хорватией развиваются на основе прочной дружбы, взаимного уважения и общей заинтересованности в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества.
Керимли также сообщил, что продолжается работа по выполнению задач в различных направлениях, поставленных на III заседании Совместной комиссии, состоявшемся в Баку в 2024 году.
В ходе встречи стороны подчеркнули наличие широких перспектив для развития азербайджано-хорватского сотрудничества в различных сферах.