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    Азербайджан и Хорватия обсудили расширение двустороннего сотрудничества

    Внутренняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 14:59
    Азербайджан и Хорватия обсудили расширение двустороннего сотрудничества

    Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах.

    Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, вопросы развития отношений обсудили министр культуры Адиль Керимли и министр экономики Хорватии Анте Шушняр.

    Делегация во главе с Адилем Керимли находится с визитом в Хорватии для участия в IV заседании Совместной комиссии по содействию экономическому сотрудничеству между двумя странами.

    Анте Шушняр выразил удовлетворение уровнем взаимодействия между Азербайджаном и Хорватией. По его словам, отношения двух стран носят многоплановый характер и в последние годы динамично развиваются.

    Адиль Керимли поблагодарил хорватскую сторону за организацию IV заседания Совместной МПК на высоком уровне и теплое гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации.

    Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Хорватией развиваются на основе прочной дружбы, взаимного уважения и общей заинтересованности в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества.

    Керимли также сообщил, что продолжается работа по выполнению задач в различных направлениях, поставленных на III заседании Совместной комиссии, состоявшемся в Баку в 2024 году.

    В ходе встречи стороны подчеркнули наличие широких перспектив для развития азербайджано-хорватского сотрудничества в различных сферах.

    Азербайджан и Хорватия обсудили расширение двустороннего сотрудничества
    Азербайджан и Хорватия обсудили расширение двустороннего сотрудничества
    Азербайджан и Хорватия обсудили расширение двустороннего сотрудничества
    Адиль Керимли Азербайджано-хорватские отношения
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    Zaqrebdə Azərbaycan-Xorvatiya əlaqələri müzakirə olunub
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