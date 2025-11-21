Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Азербайджан и ЕС обсудили расширение сотрудничества в сфере миграции

    Внутренняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 17:19
    Азербайджан и ЕС обсудили расширение сотрудничества в сфере миграции

    Начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов обсудил расширение сотрудничества в сфере миграции с новым руководителем представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Марияной Куюнджич.

    Об этом Report сообщили в ГМС.

    Отмечается, что Гусейнов предоставил информацию о регулировании миграционных процессов в Азербайджане, включая Портал для высококвалифицированных мигрантов, о цифровых решениях и нововведениях в этой сфере, основных направлениях национального законодательства.

    Гусейнов обратил внимание на работу по выполнению соглашений о реадмиссии незаконно проживающих лиц. Он подчеркнул, что эти соглашения являются важнейшими компонентами сотрудничества с ЕС в области поощрения законной миграции и борьбы с нерегулируемой миграцией. Глава ГМС также поделился своими мыслями о текущей ситуации с проектами исполнительных протоколов, которые были разработаны для реализации этих соглашений.

    Куюнджич подчеркнула, что не пожалеет усилий для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в сфере миграции, а также отметила готовность поддержать приоритетные для Службы направления.

