Азербайджан и ЕС обсудили расширение сотрудничества в сфере миграции

Начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов обсудил расширение сотрудничества в сфере миграции с новым руководителем представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Марияной Куюнджич.

Об этом Report сообщили в ГМС.

Отмечается, что Гусейнов предоставил информацию о регулировании миграционных процессов в Азербайджане, включая Портал для высококвалифицированных мигрантов, о цифровых решениях и нововведениях в этой сфере, основных направлениях национального законодательства.

Гусейнов обратил внимание на работу по выполнению соглашений о реадмиссии незаконно проживающих лиц. Он подчеркнул, что эти соглашения являются важнейшими компонентами сотрудничества с ЕС в области поощрения законной миграции и борьбы с нерегулируемой миграцией. Глава ГМС также поделился своими мыслями о текущей ситуации с проектами исполнительных протоколов, которые были разработаны для реализации этих соглашений.

Куюнджич подчеркнула, что не пожалеет усилий для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в сфере миграции, а также отметила готовность поддержать приоритетные для Службы направления.