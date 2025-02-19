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Азербайджан на "Евровидении-2025" будет представлен песней Run with U

Азербайджан на "Евровидении-2025" будет представлен песней Run with U 16:53
Внутренняя политика
19 февраля 2025 г. 17:05
Азербайджан на Евровидении-2025 будет представлен песней Run with U

Музыкальная группа Mamagama представит Азербайджан на "Евровидении-2025" с песней "Run with U".

Об этом Report сообщили в Общественном Телевидении (ITV).

Автором слов песни является Асеф Мишиев (Saphael Mishi), а музыки - Асеф Мишиев (Saphael Mishi), Гасан Гейдар (KHVS) и Роман Зилианев (Roman Zee).

Уже представлен официальный клип песни, снятый в футуристическом стиле.

Также в этом году впервые исполнители из Азербайджана в своем выступлении задействуют саз - национальный музыкальный инструмент.

Музыкальный конкурс Евровидение в текущем году пройдет в швейцарском Базеле 13-17 мая.

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Версия на английском языке Mamagama to represent Azerbaijan with 'Run with U' at Eurovision 2025
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Avroviziya 2025”də “Run with U” mahnısı ilə təmsil olunacaq

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