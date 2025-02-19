Азербайджан на "Евровидении-2025" будет представлен песней Run with U

16:53

Музыкальная группа Mamagama представит Азербайджан на "Евровидении-2025" с песней "Run with U".

Об этом Report сообщили в Общественном Телевидении (ITV).

Автором слов песни является Асеф Мишиев (Saphael Mishi), а музыки - Асеф Мишиев (Saphael Mishi), Гасан Гейдар (KHVS) и Роман Зилианев (Roman Zee).

Уже представлен официальный клип песни, снятый в футуристическом стиле.

Также в этом году впервые исполнители из Азербайджана в своем выступлении задействуют саз - национальный музыкальный инструмент.

Музыкальный конкурс Евровидение в текущем году пройдет в швейцарском Базеле 13-17 мая.