    Азер Магсудов приговорен к 4 годам лишения свободы

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 11:39
    Азер Магсудов приговорен к 4 годам лишения свободы

    Вынесен приговор в отношении врача Азера Магсудова, обвиняемого в смертельном наезде на автомобиле на ученого Арифа Аджалоглу.

    Как сообщает Report, на судебном заседании в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Теймура Гасанова он был приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 1 год и 6 месяцев.

    Магсудов будет отбывать наказание в учреждении отбывания наказания типа поселения.

    Суд также оставил без рассмотрения гражданский иск потерпевшей стороны.

    На судебном заседании также выступил государственный обвинитель, который потребовал лишения А.Магсудова свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев.

    Напомним, что ДТП произошло в ноябре 2023 года в Сабунчинском районе.

    Азер Магсудов является заведующим токсикологическим отделением Клинического медицинского центра (КМЦ). Ему предъявлено обвинение по статье 263.2 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

