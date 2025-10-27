Азер Магсудов приговорен к 4 годам лишения свободы

Вынесен приговор в отношении врача Азера Магсудова, обвиняемого в смертельном наезде на автомобиле на ученого Арифа Аджалоглу.

Как сообщает Report, на судебном заседании в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Теймура Гасанова он был приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 1 год и 6 месяцев.

Магсудов будет отбывать наказание в учреждении отбывания наказания типа поселения.

Суд также оставил без рассмотрения гражданский иск потерпевшей стороны.

На судебном заседании также выступил государственный обвинитель, который потребовал лишения А.Магсудова свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев.

Напомним, что ДТП произошло в ноябре 2023 года в Сабунчинском районе.

Азер Магсудов является заведующим токсикологическим отделением Клинического медицинского центра (КМЦ). Ему предъявлено обвинение по статье 263.2 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).