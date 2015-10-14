​Азер Гасымов: В Азербайджане некоторые НПО периодически нарушают требования закона

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане все НПО осуществляют свободную деятельность".

Как сообщает Report, об этом, отвечая на вопрос BBC, заявил пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов.

"Национальный форум НПО осуществляет активное сотрудничество как внутри страны, так и на международном уровне. Как вам известно, основная роль НПО заключается в консолидации деятельности гражданского общества, а также внесении вклада в борьбу с коррупцией. К сожалению, некоторые неправительственные организации в Азербайджане регулярно нарушают требования закона, а сами лица, создающие НПО, зачастую преследуют цель личного обогащения и предпринимают другие противозаконные действия, что можно расценивать как деструктивную деятельность в гражданском обществе. В законодательстве, регулирующем деятельность неправительственных организаций, было много пробелов, которые, в свою очередь, создавали благоприятные условия для совершения некоторыми НПО вышеперечисленных нарушений закона. Учитывая это, недавно в законодательство, связанное с деятельностью НПО, были внесены соответствующие изменения, основная цель которых заключается в полном обеспечении прозрачности в деятельности НПО. Хочу отметить, что работа, проделанная в этом направлении, никак не связана с политическими процессами, а идея обеспечения прозрачности в деятельности НПО совпадает с идеей Инициативы прозрачности добывающих отраслей", - отметил Азер Гасымов.