В СГБ приглашены лица, выступившие против справедливой защиты Азербайджаном своих интересов

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Главное следственное управление Службы Государственной Безопасности (СГБ) были приглашены лица, выражающие неуважение к гражданским лицам и сотрудникам полиции, и озвучившие непристойные выражени

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Главное следственное управление Службы Государственной Безопасности (СГБ) были приглашены лица, выражающие неуважение к гражданским лицам и сотрудникам полиции, и озвучившие непозволительные выражения против справедливой борьбы азербайджанского народа и антитеррористических мероприятий, осуществляемых государственными органами.

Как передает Report, наряду с расследованием подозрительной деятельности этих лиц им обеспечен доступ к многочисленным видео и другим материалам о наших пленных и пропавших без вести гражданах, а также их горькой судьбе.