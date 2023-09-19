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В СГБ приглашены лица, выступившие против справедливой защиты Азербайджаном своих интересов

В СГБ приглашены лица, выступившие против справедливой защиты Азербайджаном своих интересов В социальных сетях распространилась информация о том, что в Главное следственное управление Службы Государственной Безопасности (СГБ) были приглашены лица, выражающие неуважение к гражданским лицам и сотрудникам полиции, и озвучившие непристойные выражени
Внутренняя политика
19 сентября 2023 г. 23:08
В СГБ приглашены лица, выступившие против справедливой защиты Азербайджаном своих интересов

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Главное следственное управление Службы Государственной Безопасности (СГБ) были приглашены лица, выражающие неуважение к гражданским лицам и сотрудникам полиции, и озвучившие непозволительные выражения против справедливой борьбы азербайджанского народа и антитеррористических мероприятий, осуществляемых государственными органами.

Как передает Report, наряду с расследованием подозрительной деятельности этих лиц им обеспечен доступ к многочисленным видео и другим материалам о наших пленных и пропавших без вести гражданах, а также их горькой судьбе.

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