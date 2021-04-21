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АTV оштрафован, остановлено вещание передачи "Bizimləsən"

АTV оштрафован, остановлено вещание передачи "Bizimləsən" Протокол направлен в соответствующий районный суд
Внутренняя политика
21 апреля 2021 г. 11:20
АTV оштрафован, остановлено вещание передачи Bizimləsən
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Состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио Азербайджана (НСТР).

Как сообщили Report в Совете, на заседании рассмотрен вопрос, связанный с высказываниями 20 апреля в эфире передачи "Bizimləsən" на телеканале АTV приглашенного в студию гостя.

Из-за трансляции программ, которые могут нанести вред физическому, умственному и моральному развитию несовершеннолетних, которые смотрят эти передачи, НСТР, в соответствии с надлежащими законами и "Положением о Национальном совете по телевидению и радио" принял решение о приостановлении трансляции передачи "Bizimləsən" на один день, 21 апреля.

Кроме того, НСТР в соответствии со статьей 388-2.0.2 Кодекса об административных правонарушениях составил административный протокол о применении в отношении телеканала ATV штрафа в размере от 3000 до 4000 манатов, протокол направлен в соответствующий районный суд.

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Версия на азербайджанском языке ATV cərimələndi, "Bizimləsən" verilişinin yayımı 1 günlük dayandırıldı

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