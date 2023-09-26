Армянский житель Карабаха: У меня было много друзей среди азербайджанцев

В советское время у меня было много друзей среди азербайджанцев, так как я работал в областном комсомольском комитете. Я всегда был ими доволен.

В советское время у меня было много друзей среди азербайджанцев, так как я работал в областном комсомольском комитете. Я всегда был ими доволен.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом заявил житель Карабаха армянского происхождения Роберт Хачатурян.

Он отметил, что родился в Баку: "Жил в Баку, позже поселился в Ханкенди. В 1966 году получил назначение в Ханкенди, меня назначили секретарем комсомольского комитета. С того времени я жил в Ханкенди вместе с семьей".

Хачатурян заявил, что больше не намерен возвращаться в Ханкенди, так как его семья в настоящее время находится в Ереване: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал ясно понять, что кто захочет, может остаться в Ханкенди".