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Армянский житель Карабаха: У меня было много друзей среди азербайджанцев

Армянский житель Карабаха: У меня было много друзей среди азербайджанцев В советское время у меня было много друзей среди азербайджанцев, так как я работал в областном комсомольском комитете. Я всегда был ими доволен.
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 18:14
Армянский житель Карабаха: У меня было много друзей среди азербайджанцев

В советское время у меня было много друзей среди азербайджанцев, так как я работал в областном комсомольском комитете. Я всегда был ими доволен.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом заявил житель Карабаха армянского происхождения Роберт Хачатурян.

Он отметил, что родился в Баку: "Жил в Баку, позже поселился в Ханкенди. В 1966 году получил назначение в Ханкенди, меня назначили секретарем комсомольского комитета. С того времени я жил в Ханкенди вместе с семьей".

Хачатурян заявил, что больше не намерен возвращаться в Ханкенди, так как его семья в настоящее время находится в Ереване: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал ясно понять, что кто захочет, может остаться в Ханкенди".

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Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməniəsilli sakini: "Xeyli sayda azərbaycanlı dostlarım olub"

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