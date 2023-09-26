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Армянский житель Карабаха поблагодарил азербайджанских полицейских

Армянский житель Карабаха поблагодарил азербайджанских полицейских Армянский житель Карабаха Байрам Аракелов поблагодарил азербайджанских полицейских.
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 13:16
Армянский житель Карабаха поблагодарил азербайджанских полицейских

Армянский житель Карабаха Байрам Аракелов поблагодарил азербайджанских полицейских.

Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Report.

Сотрудники полиции, несущие службу на территории, заметили Б.Аракелова, остановившего автомобиль на обочине дороги и снабдили его водой и бензином.

После этого армянский житель Карабаха продолжил свое движение.

В интервью азербайджанским журналистам он поблагодарил наших полицейских: “Огромное спасибо! Я механик, и я не принимал участия в Первой карабахской войне… Я очень вам благодарен, очень”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağın erməniəsilli sakini Azərbaycan polisinə təşəkkür edib

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