Армянский житель Карабаха поблагодарил азербайджанских полицейских

Армянский житель Карабаха Байрам Аракелов поблагодарил азербайджанских полицейских.

Армянский житель Карабаха Байрам Аракелов поблагодарил азербайджанских полицейских.

Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Report.

Сотрудники полиции, несущие службу на территории, заметили Б.Аракелова, остановившего автомобиль на обочине дороги и снабдили его водой и бензином.

После этого армянский житель Карабаха продолжил свое движение.

В интервью азербайджанским журналистам он поблагодарил наших полицейских: “Огромное спасибо! Я механик, и я не принимал участия в Первой карабахской войне… Я очень вам благодарен, очень”.