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Армянский житель Карабаха: Азербайджанцы никогда не причиняли мне вреда

Армянский житель Карабаха: Азербайджанцы никогда не причиняли мне вреда Житель Карабаха Арнольд Андерян выразил надежду на то, что между азербайджанским и армянским народами в скором будущем установятся дружеские отношения.
Внутренняя политика
25 сентября 2023 г. 18:44
Армянский житель Карабаха: Азербайджанцы никогда не причиняли мне вреда

Житель Карабаха Арнольд Андерян выразил надежду на то, что между азербайджанским и армянским народами в скором будущем установятся дружеские отношения.

В беседе с командированным в Лачын сотрудником Report Андерян отметил, что за всю жизнь не видел, чтобы азербайджанцы причинили кому-то вред.

По словам Андеряна, у него были хорошие отношения с азербайджанцами, поэтому он никогда не брал в руки оружия и не участвовал в боях: "Я родился в селе Дашалты в Шуше. Позже мы переехали в Ханкенди и прожили здесь 45 лет. Мы беспрепятственно перебрались в Армению, добровольно покинули Ханкенди. Но ухожу ли я навсегда - под вопросом. Может быть, я вернусь”.

Андерян также отметил, что у него были хорошие отношения с азербайджанцами, со многими он дружил.

"Лично мне азербайджанцы никогда не причиняли вред. Мы были как братья. Я никогда не брал в руки оружие и не сражался против вас. Я не знаю, кто рассорил эти два народа", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakini: "Şəxsən mənə azərbaycanlılardan heç bir ziyan dəyməyib"

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