    Аркадий Гукасян приговорен к 20 годам лишения свободы

    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 13:32
    Аркадий Гукасян приговорен к 20 годам лишения свободы

    В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи оглашают приговор.

    Как сообщает Report, на суде отмечено, что несмотря на то, что обвиняемый Аркадий Гукасян привлечен к ответственности за преступления, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, и эти обвинения были подтверждены в ходе судебного следствия, в связи с достижением им 65-летнего возраста до вынесения окончательного приговора ему не может быть назначено пожизненное лишение свободы в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

    Согласно приговору, обвиняемый Аркадий Гукасян окончательно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

    Напомним, что государственные обвинители также требовали для Гукасяна 20 лет заключения.

    Суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговора.

    Отметим, что А.Гукасян был одним из экс-главарей сепаратистского режима в Карабахе.

    Arkadi Qukasyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib
    Arkadi Ghukasyan sentenced to 20 years of imprisonment
    Ты - Король

