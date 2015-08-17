Арифу Гасымову присвоено почетное звание "Заслуженный врач", Эльшану Мамедову - почетное звание "Заслуженный журналист"

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Арифу Араз оглу Гасымову почетного звания "Заслуженный врач".

Как сообщает Report, почетное звание "Заслуженный врач" было присвоено А. Гасымову за заслуги в развитии здравоохранения в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении полковнику-лейтенанту Эльшану Султанали оглу Мамедову почетного звания "Заслуженный журналист" за многолетнюю плодотворную деятельность в журнале и газете "Серхедчи" Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.