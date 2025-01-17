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Араик Арутюнян: Я сожалею о заявлении о ракетном обстреле Гянджи и прошу прощения за него

Араик Арутюнян: Я сожалею о заявлении о ракетном обстреле Гянджи и прошу прощения за него "Президент нагорно-карабахской республики" Араик Арутюнян выступил с заявлением на суде над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении.
Внутренняя политика
17 января 2025 г. 21:14
Араик Арутюнян: Я сожалею о заявлении о ракетном обстреле Гянджи и прошу прощения за него

"Президент нагорно-карабахской республики" Араик Арутюнян выступил с заявлением на суде над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против Азербайджана и азербайджанского народа в результате военной агрессии Армении.

Как сообщает Report, он сказал, что сожалеет о заявлении по поводу ракетного обстрела Гянджи, сделанного во время 44-дневной войны.

"Азербайджанский народ считает, что этот приказ (нанести удар по Гяндже - ред.) отдал я. Это решение было принято не мной. Да, у меня было заявление по этому поводу. Сейчас я сожалею об этом заявлении и приношу извинения. У меня не было такого права, таких полномочий и даже возможности высказывать мнение. Почему я сделал это заявление тогда, я объяснил в своих показаниях во время следствия", - добавил Араик Арутюнян.

Напомним, что 17 января начался открытый судебный процесс по уголовному делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, совершенными армянским государством и его вооруженными силами против Азербайджана и азербайджанского народа, в том числе незаконными вооруженными формированиями, созданными Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, в частности, в так называемой "нагорно-карабахской республике".

В рамках дела 15 человек - Арутюнян Араик Владимирович, Гукасян Аркадий Аршавирович, Саакян Бако Саакович, Ишханян Давид Рубенович, Манукян Давид Азатович, Бабаян Давид Климович, Мнацаканян Левон Генрихович, Бегларян Василий Иванович, Казарян Эрик Робертович, Аллахвердян Давид Нельсонович, Степанян Гурген Гомерович, Балаян Левон Ромикович, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григорьевич, Пашаян Меликсет Владимирович обвиняются в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "нагорно-карабахской республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями, предусмотренных статьями 100 (планирование и ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 103 (геноцид), 105 (истребление населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (угрозы безопасности авиации), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и др. статьями УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Arayik Harutyunyan: Gəncənin raketlərlə vurulması ilə bağlı bəyanata görə təəssüflənirəm, üzrxahlıq edirəm

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