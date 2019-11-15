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Аппарат омбудсмена опроверг информацию об оставке Эльмиры Сулеймановой

Аппарат омбудсмена опроверг информацию об оставке Эльмиры Сулеймановой
© Report

Аппарат омбудсмена прокомментировал распространившуюся информацию о том, что Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова написала заявление об отставке.

В ответ на запрос Report в Аппарате омбудсмена сообщили, что информация не соответствует действительности.

"Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова исполняет свои обязанности. Она не писала заявления об отставке. Распространившаяся об этом информация неверна", - сообщили в Аппарате омбудсмена.

Report напоминает, что 82-летняя Э.Сулейманова является омбудсменом с 2002 года. Срок ее полномочий как омбудсмена завершился 5 марта 2017 года. 

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