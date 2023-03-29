АПБА предупредило предпринимателей

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) предупредило предпринимателей о выявленных несоответствиях в импортируемой в страну продукции растениеводства.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) предупредило предпринимателей о выявленных несоответствиях в импортируемой в страну продукции растениеводства.

Как сообщили Report в Агентстве, за соответствующий период 2023 года в связи с выявленными несоответствиями в импортируемой продукции растениеводства Агентством было направлено 236 официальных уведомлений в страны-экспортеры. Из выявленных несоответствий 130 приходится на Иран, 45 - на Беларусь, 44 - на Российскую Федерацию, 10 - на Турцию, 2 - на Грузию, 2 - на Украину, 1 - на Испанию, 1 - на Нидерланды, 1 - на Пакистан.

В связи с текущей ситуацией дополнительно усилены меры контроля АПБА за импортируемой в нашу страну продукцией растениеводства и осуществляются соответствующие меры.