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АПБА предупредило предпринимателей

АПБА предупредило предпринимателей Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) предупредило предпринимателей о выявленных несоответствиях в импортируемой в страну продукции растениеводства.
Внутренняя политика
29 марта 2023 г. 19:41
АПБА предупредило предпринимателей

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) предупредило предпринимателей о выявленных несоответствиях в импортируемой в страну продукции растениеводства.

Как сообщили Report в Агентстве, за соответствующий период 2023 года в связи с выявленными несоответствиями в импортируемой продукции растениеводства Агентством было направлено 236 официальных уведомлений в страны-экспортеры. Из выявленных несоответствий 130 приходится на Иран, 45 - на Беларусь, 44 - на Российскую Федерацию, 10 - на Турцию, 2 - на Грузию, 2 - на Украину, 1 - на Испанию, 1 - на Нидерланды, 1 - на Пакистан.

В связи с текущей ситуацией дополнительно усилены меры контроля АПБА за импортируемой в нашу страну продукцией растениеводства и осуществляются соответствующие меры.

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