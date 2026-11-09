В Москве задержан подросток, распыливший в метро перцовый баллончик в мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который распылил в сторону мужчины содержимое перцового баллончика в перегоне между станциями "Стахановская" и "Нижегородская" столичного метро после сделанного ему замечания.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"В результате принятых мер на станции "Нижегородская" нарушитель был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел для разбирательства", - сказал он.

Васенин пояснил, что в перегоне между станциями "Стахановская" и "Нижегородская" в вагоне электропоезда пятнадцатилетний житель столицы распылил содержимое перцового баллончика в сторону гражданина, сделавшего ему замечание.

По словам Васенина, подростка передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).