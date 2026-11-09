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    В Москве задержан подросток, распыливший в метро перцовый баллончик в мужчину

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 10:50
    В Москве задержан подросток, распыливший в метро перцовый баллончик в мужчину

    В Москве сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который распылил в сторону мужчины содержимое перцового баллончика в перегоне между станциями "Стахановская" и "Нижегородская" столичного метро после сделанного ему замечания.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

    "В результате принятых мер на станции "Нижегородская" нарушитель был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел для разбирательства", - сказал он.

    Васенин пояснил, что в перегоне между станциями "Стахановская" и "Нижегородская" в вагоне электропоезда пятнадцатилетний житель столицы распылил содержимое перцового баллончика в сторону гражданина, сделавшего ему замечание.

    По словам Васенина, подростка передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

    Перцовый баллон Московский метрополитен
    MiniBoss
    44 filmi

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