Юридические лица будут платить пошлину за внесение сведений в госреестр
Бизнес
- 09 ноября, 2026
- 10:35
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Юридические лица, прошедшие государственную регистрацию, а также представительства и филиалы иностранных юридических лиц и юридических лиц, зарегистрированных в Азербайджане, будут уплачивать пошлину за внесение сведений в государственный реестр.
Как сообщает Report, это предусмотрено проектом изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".
Согласно предлагаемым изменениям, пошлина будет взиматься также за внесение изменений в государственный реестр.
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