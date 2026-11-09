Юридические лица будут платить пошлину за внесение сведений в госреестр

Юридические лица, прошедшие государственную регистрацию, а также представительства и филиалы иностранных юридических лиц и юридических лиц, зарегистрированных в Азербайджане, будут уплачивать пошлину за внесение сведений в государственный реестр.

Как сообщает Report, это предусмотрено проектом изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Согласно предлагаемым изменениям, пошлина будет взиматься также за внесение изменений в государственный реестр.